Hongkong: Ob rekordno nizki udeležbi slavili Pekingu naklonjeni kandidati

Hongkong, 20. decembra - Volitev v zakonodajni svet Hongkonga, na katerih so sicer lahko kandidirali le kandidati, ki jih vlada šteje za "domoljube", se je udeležilo 30,2 odstotka volilnih upravičencev, kar je rekordno malo. Skoraj vse sedeže so sicer zasedli kandidati, ki so naklonjeni Pekingu in vladi, na svoji spletni strani poroča tiskovna agencija Reuters.