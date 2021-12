Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 20. decembra - Nevarnost snežnih plazov je predvsem nad gozdno mejo zmerna, druge stopnje, nižje pa večinoma majhna, prve stopnje. Zlasti nevarna so mesta z napihanim snegom, ki jih je več na južno usmerjenih pobočjih nad gozdno mejo. To velja zlasti za grape, kjer je večja količina napihanega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V senčnih legah visokogorja so tudi šibke plasti v stari snežni odeji, ki lahko popustijo zlasti tam kjer je snega manj. Predvsem na spihanih mestih je nevarnost zdrsa.

Snežna odeja se je v preteklih dneh čez dan ojužila in talila, ponoči pa pomrznila. Zlasti to velja za prisojne lege. Danes se je ohladilo in sneg je povsod pomrznil. Površina je skorjasta, ponekod trda in deloma poledenela. Le v osojah so še lege, kjer je nekaj suhega, mehkejšega snega, a tudi tam je marsikje zaradi močnega severnega vetra v preteklosti površina skorjasta. Vetru izpostavljene lege so spihane, tudi nekatera severna pobočja.

Danes bo pretežno jasno. Pihal bo šibak do zmeren veter severnih smeri. Temperatura bo pod ničlo. V torek bo v visokogorju precej jasno. Drugod bo oblačno in megleno, le v vzhodnih Karavankah ter na Pohorju bo dopoldne še nekaj sonca. Ponekod v južnem delu Julijcev in v hribih severne Primorske ter Notranjske bo občasno rahlo snežilo. Pihal bo šibak do zmeren zahodni veter. V sredo bo v gorah delno jasno, le v nižjih legah sredogorja bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Sprva bo pihal šibak severozahodnik, ki se bo čez dan obračal v jugozahodnik. V četrtek bo pretežno oblačno in ponekod megleno, pihal bo jugozahodnik. Temperatura v gorah bo še pod ničlo.

V naslednjih dneh bo vreme v gorah večinoma suho in mrzlo. Snežna odeja bo ostala zmrznjena in suha, zato bo razmeroma stabilna. Nevarne bodo lahko le posamezne klože na strmih pobočjih, kjer se bo lahko ob večji obremenitvi sprožil plaz kložastega snega. Nevarnejše bodo tudi grape, kjer so večje vetrne snežne akumulacije. Predvsem po grebenih, ponekod na prisojnih pobočjih ter na bolj spihanih mestih pa bo nevarnost zdrsa.