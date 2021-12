Kempe mož odločitve v Washingtonu, kraljem zmaga

Washington, 20. decembra - Adrian Kempe je sredi tretje tretjine dosegel odločilni zadetek, Los Angeles Kings pa so v severnoameriški hokejski ligi NHL po preobratu prišli do zmage nad oslabljenimi Washington Capitals s 3:2. Kapetan kraljev Anže Kopitar je odigral 24 minut in pol, v tem času pa v statistiko vpisal podajo.