Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 20. decembra - Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo še pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, v alpskih dolinah okoli -9, ob morju malo nad 0 stopinj Celzija. V torek se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo ostalo delno jasno. Predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bodo popoldne rahle padavine, nad okoli 400 metri kot rahel sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju od 4 do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo v gorah in ponekod na severu in vzhodu še delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. S severnimi vetrovi k nam v višinah doteka hladnejši in precej suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas sprva prehodno več oblačnosti. Čez dan bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja. V torek bo v krajih severno od nas še deloma jasno. Drugod se bo postopno pooblačilo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden. V torek bodo občutljivi že imeli manjše z vremenom povezane težave.