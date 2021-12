Ameriški šport v primežu pandemije, vprašljiv nastop v Pekingu 2022

New York, 20. decembra - Število odpovedanih tekem zaradi koronskih okužb ali tveganih stikov se bo v severnoameriški hokejski ligi NHL to sezono do božiča povzpelo že na 40. Liga NHL si noče vzeti novoletnega premora, strokovnjaki kmalu pričakujejo novo odločitev glede olimpijskega nastopa v Pekingu 2022. Košarkarska liga NBA je odpovedala novih pet tekem.