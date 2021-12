Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. in 19. 12.)

Ljubljana, 19. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so v državnem zboru zavrnili interpelacijo zoper okoljskega ministra Andreja Vizjaka. Poročale so tudi o pismu premierja Janeza Janše državljanom Slovenije, v katerem se jim zahvaljuje za cepljenje proti covidu-19, k premisleku o cepljenju pa poziva necepljene.