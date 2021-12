Celticu škotski ligaški pokal

Glasgow, 19. decembra - Nogometaši Celtica so zmagovalci škotskega ligaškega pokala. V finalu so na Hampden Parku po preobratu slavili proti Hibernianu z 2:1. S tem so prišli do jubilejnega 20. naslova v tem tekmovanju. Rekorderji so sicer Celticovi največji tekmeci Rangers, ki so 27-krat osvojili ligaški pokal.