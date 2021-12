Primorske novice o interpelacijah (20. 12.)

Koper, 19. decembra - Antiša Korljan v komentarju Vizjak in Hojs le nista 'ista pašta' piše o tem, da bi moral interpelirani notranji minister Aleš Hojs odstopiti, če bi omika in spodobnost kaj veljali. Po njegovem mnenju so dejanja nekaterih politikov trenutne vlade namreč nevarna na dolgi rok, saj negativno vplivajo na različne družbene sfere.