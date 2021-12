Abu Dabi, 19. decembra - V nadaljevanju svetovnega prvenstva v plavanju v 25-metrskih bazenih v Abu Dabiju so z izrednim bojem postregle moške štafete na 4 x 50 m prosto, na koncu pa so se zlata veselili Italijani Leonardo Deplano, Lorenzuo Zazzeri, Maneul Frigo in Alessandro Miressi.