Na območju občine Žalec gasilci po gašenju požara v hiši našli preminulo osebo

Žalec, 19. decembra - Gasilci z območja Žalca so bili sredi minule noči obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Spodnjih Rojah na območju občine Žalec. V intervenciji je sodelovalo 31 gasilcev z sedmimi gasilskimi vozili, ki so požar pogasili, nato pa so ob pregledu hiše našli preminulo osebo. O tem so obvestili policijo, so danes sporočili iz Gasilske zveze Žalec.