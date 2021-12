Lampičeva in Urevčeva kljub padcu tretji v Dresdnu

Dresden, 19. decembra - Prva slovenska ženska ekipa, ki sta jo sestavljali Anamarija Lampič in Eva Urevc, je na ekipnem sprintu za svetovni pokal v smučarskem teku v Dresdnu kljub padcu zasedla tretje mesto. Za 1,21 sekunde sta Lampičeva in Urevčeva zaostali za Švedinjama Jonno Sundling in Majo Dahlqvist, ki sta zmagali.