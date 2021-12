Vreme: večinoma jasno

Ljubljana, 19. decembra - Ob morju in po nižinah Primorske bo precej megle ali nizke oblačnosti, drugod v notranjosti se bo megla čez dan večinoma razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo precej jasno. Več oblačnosti bo zjutraj prehodno na severovzhodu, kjer lahko pade kakšna kaplja dežja. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo od zahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo ostalo delno jasno. V sredo bo pretežno oblačno. Oba dneva bodo predvsem na Primorskem občasne manjše padavine.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežen anticiklon s središčem nad severnim Atlantikom, nad vzhodno Evropo je območje nizkega zračnega z vremensko fronto, ki se pomika proti jugu. Nad naše kraje z višinskimi severnimi vetrovi doteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in čez dan razmeroma toplo. Zjutraj in dopoldne bo megla ali nizka oblačnost, ki se bo zadrževala tudi ob severnem Jadranu.

V ponedeljek zjutraj bo v krajih severno in vzhodno od nas prehodno več oblačnosti, kjer bodo občasne manjše padavine. Čez dan bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.