Tajfun na Filipinih zahteval več kot 80 žrtev

Manila, 19. decembra - V divjanju tajfuna Rai na Filipinih je umrlo najmanj 80 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Več kot 30.000 ljudi je zapustilo svoje domove pred najmočnejšim tajfunom letos in se umaknilo na višje ležeča območja. Oblasti zaenkrat v obsežni reševalni akciji dostavljajo predvsem vodo in hrano na najbolj prizadete otoke.