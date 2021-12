Sevilla v 88. minuti dobila derbi proti Atletico Madridu

Madrid, 18. decembra - Derbi 18. kroga španskega prvenstva med Sevillo in Atleticom iz Madrida so z 2:1 dobili nogometaši iz Andaluzije, ki so se tako utrdili na drugem mestu razpredelnice, medtem ko so Jan Oblak in soigralci s tretjim zaporednim porazom povečali zaostanek za najboljšimi.