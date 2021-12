Ljubljana, 18. decembra - Vaterpolisti Triglava so v pokritem bazenu na Kodeljevem v finalu pokala Slovenije pričakovano premagali domačo Ljubljano Slovan z 8:3 (1:2, 1:1, 4:1, 2:0). Za Kranjčane je to že sedemnajsta pokalna lovorika, medtem ko so Ljubljančani ostali pri treh.