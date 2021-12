Kolesarja leta Tadej Pogačar in Eugenia Bujak

Ljubljana, 18. decembra - Tadej Pogačar in Eugenia Bujak sta kolesarja leta 2021. Na Kolesarski zvezi Slovenije (KZS) so na Večeru zvezd 2021 podelili tudi nagradi za posebne dosežke, ki sta jih prejela olimpijski prvak Primož Roglič in Matej Mohorič. KZS pa je na prireditvi predstavila tudi nov logotip zveze.