S Potokarjevo bankirke precej močnejše

Ljubljana, 18. decembra - Vodilni ekipi ženskega odbojkarskega državnega prvenstva Calcit Volley in Nova KBM Branik sta v 13. krogu zabeležili prepričljivi zmagi. Kamničanke so po pričakovanju v Grosupljem po napovedih gladko premagale ATK Grosuplje, bolj izenačeno tekmo so pričakovali v Šempetru, kjer pa Nova KBM Branik prav tako ni imel večjih težav.