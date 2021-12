Predzadnja Arminia presenetila Kamplov Leipzig

Berlin, 18. decembra - Nogometaši iz Leipziga so v zadnjem krogu jesenskega dela nemškega prvenstva na domačem igrišču izgubili proti Arminii iz Bielfelda z 0:2. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za Leipzig igral do 65. minute, za gostujočo ekipo, ki je dosegla tretjo zmago v tej sezoni, pa sta zadela Janni-Luca Serra (57.) in Japonec Masaya Okugawa (75.).