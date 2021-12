Na zadnji dražbi Primorjevih hišk iztržili 1,2 milijona evrov

Nova Gorica, 19. decembra - V tem tednu so izpeljali četrto dražbo počitniških hišk Primorja v stečaju na hrvaškem Cresu. Tokrat so prodali sedem hišk, ki so se dražile po skupni izklicni ceni 574.000 evrov, prodali pa so jih za skupno 1,21 milijona evrov, je za STA pojasnil predstavnik Primorja David Gajić.