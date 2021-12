Zaev, Vučić in Rama vabijo druge države v regiji k pobudi Odprti Balkan

Skopje, 18. decembra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić ter premierja Severne Makedonije in Albanije, Zoran Zaev in Edi Rama ,so danes v odprtem pismu pozvali države Zahodnega Balkana, naj se pridružijo pobudi Odprti Balkan. Voditelji so izrazili zaupanje v projekt t. i. mini schengna, ki je po njihovem prepričanju učinkovit tudi med pandemijo covida-19.