Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 18. decembra - Zvečer in ponoči bo delno jasno, v vzhodni Sloveniji se bo oblačnost prehodno povečala, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Po nižinah se bo zadrževala megla, ki se bo zjutraj pojavila tudi ob morju in v nižjih legah Primorske. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 3 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma jasno. Ob morju bo precej megle ali nizke oblačnosti, drugod v notranjosti se bo megla čez dan večinoma razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo precej jasno. Več oblačnosti bo zjutraj prehodno v vzhodni Sloveniji, kjer lahko nastane kakšna ploha. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. V torek se bo od zahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo ostalo delno jasno.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. Od severa doteka k nam razmeroma suh in vse toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno, prehodno bo več oblačnosti v krajih vzhodno od nas. Po nekaterih nižinah bo megleno. V nedeljo bo pretežno jasno in čez dan razmeroma toplo. Zjutraj in dopoldne bo megla, ki se lahko pojavi tudi v zahodni Istri.