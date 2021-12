Ob prelomu leta: Gospodarsko dogajanje bodo še naprej krojili s koronsko krizo povezani dejavniki

piše Barbara Dovč

Ljubljana, 21. decembra - Gospodarsko dogajanje doma in po svetu letos krojijo koronska kriza in ukrepi ter z njimi povezane posledice. Tako bo po napovedih analitikov tudi prihodnje leto. Širjenje virusa, omejitvene ukrepe, zastoje v dobavnih verigah in cenovne pritiske bo blažil paket domačih in evropskih sredstev, v Sloveniji pa tudi trojno volilno leto.