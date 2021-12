Francozinje in Norvežanke za zlato kolajno v Granollersu

Granollers, 19. decembra - Na ženskem svetovnem rokometnem prvenstvu v Španiji bosta danes na sporedu zadnji in najbolj prestižni tekmi. Veliki finale med francoskimi in norveškimi rokometašicami se bo v Granollersu pričel ob 17.30, tekma za bronasto kolajno med Špankami in Dankami pa ob 14.30.