Zaradi covida-19 v elitni angleški ligi danes le ena tekma

London, 18. decembra - Od prvotno načrtovanega bogatega sobotnega popoldanskega dogajanja v elitni angleški nogometni ligi je po odpovedi številnih tekem zaradi okužb s covidom-19 zdaj v 18. krogu ostal le obračun Leedsa in Arsenala, ki bo ob 18.30. Nazadnje so v Angliji pred nekaj trenutki zaradi istega razloga namreč preložili še tekmo Aston Ville in Burnleyja.