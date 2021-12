Začenjajo se Cepilni dnevi za dvig precepljenosti

Ljubljana, 19. decembra - Začenja se akcija Cepilni dnevi, s katero bodo do vključno četrtka pod geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo v novo leto z daljšim delovnim časom cepilnih centrov in mobilnimi enotami skušali dvigniti precepljenost prebivalstva. Kampanjo do danes odprl minister za zdravje Janez Poklukar, ki se bo v ZD Bled cepil s poživitvenim odmerkom.