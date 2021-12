Združenje novinarjev kritično do napovedi SAB glede medijev

Ljubljana, 18. decembra - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so kritični do oglasov SAB na družbenih omrežjih, s katerimi po oceni ZNP stranka "neposredno in brutalno napoveduje obračun s številnimi mediji". Od SAB zahtevajo umik objav o "napovedani cenzuri in obračunu z mediji, ki niso povšeči stranki SAB", o čemer nameravajo obvestiti tudi mednarodno javnost.