Super tajfun na Filipinih povzročil zaskrbljujoče uničenje

Manila, 18. decembra - V najmočnejšem tajfunu, ki je letos prizadel Filipine, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 33 ljudi. Več deset ljudi pogrešajo, so danes sporočile lokalne oblasti. Dodali so, da prihajajo zaskrbljujoča poročila o uničenju na otokih, ki jih je tajfun najbolj prizadel. Tajfun Rai je pustošil na jugu in osrednjem delu filipinskega arhipelaga.