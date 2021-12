Znova izgredi na francoskem stadionu, prekinjena pokalna tekma Paris FC - Lyon

Pariz, 18. decembra - Sodnik je moral prekiniti tekmo francoskega nogometnega pokala med ekipama Paris FC in Olympique Lyon zaradi neredov na tribunah stadiona Charlety v francoski prestolnici. Huligani obeh ekip so se med polčasom na eni izmed tribun sinoči spopadli, eksplodirali so tudi doma narejeni pirotehnični izdelki in drugega polčasa niso nadaljevali.