Šest točk Čančarja za visoko zmago Denverja v Atlanti

Atlanta, 18. decembra - Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA v Atlanti s 133:115 premagali Hawks. Za zmagovite goste je slovenski reprezentant Vlatko Čančar igral sedem minut, za šest točk je zadel vse tri mete iz igre in temu dodal dve podaji, eno izgubljeno žogo in tri osebne napake.