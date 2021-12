Vizjak po prestani interpelaciji: Večina je prepoznala, da štejejo dejanja in ne besede

Ljubljana, 18. decembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je po uspešno prestani interpelaciji ocenil, da je očitno tudi del opozicije prepoznal, da so očitki v interpelaciji "za lase privlečeni". Še posebej pomembno pa je po njegovih besedah to, da je "večina prepoznala, da štejejo dejanja, ne pa besede".