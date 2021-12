Glasovanje o interpelaciji Vizjaka: 43 za, 29 proti

Ljubljana, 18. decembra - Na glasovanju o interpelaciji ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka je njegov odhod podprlo 43 poslancev LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP. Za razrešitev bi morali predlagatelji zbrati 46 glasov. Poslanci NSi in DeSUS so se vzdržali, 29 poslancev SDS in SMC pa je Vizjaka podprlo. Poslancev SNS in narodnosti ob glasovanju ni bilo v dvorani.