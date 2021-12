Vizjak po uspešno prestani interpelaciji ostaja minister za okolje in prostor

Ljubljana, 18. decembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je uspešno prestal interpelacijo, ki so jo proti njemu vložile LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP. Za njegov odhod je glasovalo 43 poslancev, proti jih je bilo 29. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti 46 poslancev, tako pa Vizjak ostaja na ministrski funkciji.