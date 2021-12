Newyorški borzni indeksi z novim tedenskim padcem

New York, 18. decembra - Borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili že tretji negativni teden v zadnjih štirih tednih, čeprav so se v sredo vlagatelji ugodno odzvali na sklepe po zasedanju odbora za odprti trg centralne banke Federal Reserve. Za padec indeksov je odgovorna nova krepitev pandemije covida-19.