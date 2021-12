Med 6. in 12. decembrom inšpektorji izrekli globe zaradi neupoštevanja pogoja PCT v višini 42.400 evrov

Ljubljana, 17. decembra - V obdobju med 6. in 12. decembrom 2021 so inšpekcijski organi skupno opravili 9568 nadzorov, vezanih na koronske ukrepe. Skupna vrednost izrečenih glob je znašala 65.800 evrov, od tega so za 42.400 evrov glob inšpektorji izrekli zaradi neupoštevanja pogoja PCT, so sporočili z ministrstva za zdravje.