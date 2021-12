Organi državne uprave bodo zadnji teden decembra opravljali le nujne naloge

Ljubljana, 17. decembra - Vlada je z namenom preprečevanja pri širjenju epidemije odločila, da od vključno 27. decembra do vključno 31. decembra dodatno omeji gibanje in zadrževanje javnih uslužbencev v prostorih organov državne uprave, tako v ministrstvih, organih v sestavi, službah vlade in upravnih enotah. Organi državne uprave bodo v tem času opravljali le nujne naloge.