Vlada odločila s 1. 2. veljavnost covidnih dokazil o cepljenju omejiti na 270 dni

Ljubljana, 17. decembra - Vlada je na današnji seji sledila predlogu ministra za zdravje Janeza Poklukarja in posvetovalni skupini za cepljenje in sklenila s februarjem prihodnje leto za starejše od 18 let omejiti veljavnost covidnega potrdila za polno cepljene na 270 dni. Veljavnost dokazila se podaljša, če se oseba v tem času cepi s poživitvenim odmerkom.