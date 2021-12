Janša državljanom poslal pismo s prošnjo, naj pristopijo k cepljenju proti covidu-19

Ljubljana, 17. decembra - Predsednik vlade Janez Janša je državljanom poslal pismo, v katerih se tistim, ki so se že cepili proti covidu-19, zahvaljuje, ostale pa vljudno prosi, da o tem razmislijo. "Naj bo to vaša svobodna, a odgovorna odločitev," je pozval in spomnil na dneve cepljenje, ki se začnejo v nedeljo.