Lastnik Cimosa v zmanjšanje kapitala družbe

Koper, 17. decembra - Italijanski lastniki Cimosa so na torkovi skupščini s stvarnimi vložki, katerih predmet so bile terjatve lastnika do koprske družbe, najprej povečali osnovni kapital družbe na 70,9 milijona evrov. Nato so zaradi kritja prenesene in čiste poslovne izgube Cimosa poenostavljeno zmanjšali kapital na 45,3 milijona evrov.