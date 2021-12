Predlog novele zakona o kmetijstvu v javni obravnavi

Ljubljana, 17. decembra - Kmetijsko ministrstvo je v četrtek v javno obravnavo posredovalo predlog novele zakona o kmetijstvu. Predlog se dopolnjuje in spreminja predvsem zaradi reforme skupne kmetijske politike, ki se bo začela izvajati z letom 2023, so sporočili z ministrstva. Zainteresirani lahko pripombe oddajo do 30. decembra.