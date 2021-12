Sodba ESČP glede razlaščencev v sanaciji bank dokončna

Ljubljana, 17. decembra - Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) iz septembra letos, s katero je to presodilo, da v sanaciji bank razlaščeni vlagatelji v podrejene obveznice in delnice bank niso imeli na voljo učinkovitega pravnega sredstva, je 14. decembra postala dokončna, so STA povedali na državnem odvetništvu.