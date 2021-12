Koper, 17. decembra - Policija je ugotovila identiteto moškega, ki so ga 12. oktobra našli na območju Dobrave nad Izolo. Gre za 60-letnega domačina, s katerim nihče od svojcev od avgusta ni imel stikov. Sanitarno obdukcijo so opravili 13. oktobra na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Znakov kaznivega dejanja niso našli, so sporočili s Policijske uprave Koper.