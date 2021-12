Zdravstveni delavci italijanske vojske za zdaj ne bodo več pomagali v slovenskih bolnišnicah

Ljubljana, 17. decembra - V zadnjih dneh je v slovenskih bolnišnicah pomembno padlo število hospitaliziranih covidnih bolnikov in njihova oskrba je v tem trenutku mogoča brez pomoči zdravstvenih ekip italijanske vojske, ki so v začetku meseca prišle v Slovenijo, je danes dejal minister Janez Poklukar. Zato so se po njegovih besedah dogovorili, da se vrnejo v Italijo.