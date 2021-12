Britanski konservativci utrpeli boleč poraz na nadomestnih volitvah

London, 17. decembra - Britanski konservativci premierja Borisa Johnsona so na nadomestnih volitvah v enem od volilnih okrajev utrpeli boleč poraz. Poslanski sedež v okraju North Shropshire, ki so ga skoraj 200 let neprekinjeno zasedali torijci, jim je z veliko prednostjo iz rok prevzela kandidatka liberalnih demokratov. Johnson je prevzel odgovornost za poraz.