Lani v EU več naložb v raziskave in razvoj v zdravstvenem sektorju in sektorju storitev IKT

Bruselj, 17. decembra - Evropska podjetja so lani kljub zahtevnemu gospodarskemu okolju zaradi pandemije covida-19 povečala obseg naložb. Te so se v raziskave in razvoj v zdravstvenem sektorju povečale za 10,3 odstotka, v sektorju storitev IKT pa za 7,2 odstotka, je danes objavila Evropska komisija.