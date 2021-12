Zaposlenost lani nižja, skupni stroški dela višji

Ljubljana, 18. decembra - Zaposlenost se je lani v primerjavi z letom 2019 znižala za 0,6 odstotka, skupni stroški dela pa so se povečali za 2,5 odstotka. Stroški dela za zaposlene in stroški dela samozaposlenih oseb skupaj so lani znašali povprečno 2296 evrov mesečno in so bili glede na leto prej višji za 3,1 odstotka, je ta teden objavil statistični urad.