Na posvetu v organizaciji SD o izzivih mobilnosti

Ljubljana, 17. decembra - Če želimo zagotoviti čisto okolje in mobilnost, ki bo cenovno dostopna, hitra, učinkovita in ki bo povezala celo Slovenijo, so potrebni širok nacionalen konsenz, predvsem pa jasna strategija in izrazito velika finančna sredstva. To bo izziv za vsako naslednjo vlado, je na današnjem pogovoru v organizaciji SD poudarila predsednica SD Tanja Fajon.