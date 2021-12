Radijski simfoniki na tradicionalnem božičnem koncertu z gosti v CD

Ljubljana, 19. decembra - Simfonični orkester RTV Slovenija bo ob 17. in 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) izvedel tradicionalni božični koncert z gosti. Nastopili bodo Tinkara Kovač, člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, Otroški pevski zbor RTV Slovenija in Pritrkovalci iz Šentvida pri Stični pod vodstvom Rossena Milanova.