Tri slovenske koprodukcije pridobile podporo Eurimagesa

Ljubljana, 17. decembra - Upravni odbor sklada Eurimages je na 164. seji podprl 37 filmskih projektov, od tega pet dokumentarnih in pet animiranih. Podporo so prejeli tudi trije slovenski manjšinski koprodukcijski projekti, od tega en animirani, en dokumentarni in en celovečerni igrani film, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).