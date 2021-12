Za okoljsko ministrstvo ključni deležniki digitalne preobrazbe prostora lokalne skupnosti

Ljubljana, 18. decembra - Ključni deležniki digitalne preobrazbe prostora so lokalne skupnosti, so prepričani na ministrstvu za okolje, ki so ta mesec v okviru projekta Pilot MOP z namenom informiranja in posvetovanja z občinami v začetku meseca organizirali posvet, na katerega so bile povabljene občine, sodelujoče v projektu.