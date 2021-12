Med Cepilnimi dnevi podaljšan delovni čas v 62 cepilnih centrih

Ljubljana, 17. decembra - Od nedelje do četrtka bo po državi potekala akcija Cepilni dnevi, s katero želijo doseči čim boljšo precepljenost. Med drugim bodo večjo dostopnost cepljenja proti covidu-19 zagotavljali s podaljšanim delovnim časom 62 cepilnih centrov. Pri izvedbi akcije bosta sodelovala Civilna zaščita in Rdeči križ Slovenije, tudi s prevozi do cepilnih centrov.